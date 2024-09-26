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Güncel
AA 26.09.2024 10:29

Malatya Kale'de bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde bitkisel üretim planlaması ve bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtım toplantısı düzenlendi.

Malatya Kale'de bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, Kale Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, destekleme modelinin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Badin Kılıç ise bitkisel üretim planlaması, planlama kapsamındaki ürünler, 2025-2027 bitkisel üretim hedefleri, Malatya'da planlamaya konu havza ürün deseni hakkında bilgi verdi.

Ziraat mühendisi Ümran Boztepe de bitkisel üretim yeni destekleme modeli, model kapsamında hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara verilecek temel destek ve planlı üretim desteği hakkında çiftçilere ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline bilgilendirmede bulundu.

Boztepe, bitkisel üretim yapan ve ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alacağını ve üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verileceğini söyledi.

Destek tutarlarının girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncelleneceğini vurgulayan Boztepe, "Çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız." dedi.

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Malatya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Üretimi
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