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Güncel
AA 26.09.2024 09:36

Mardin'de 69 yaşındaki Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle resim yapıyor

Mardin'de 69 yaşındaki Mehmet Selim Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle resim yapıyor.

Mardin'de 69 yaşındaki Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle resim yapıyor

Merkez Artuklu ilçesindeki dükkanında 20 yıldır resim yapan Gökçen, resim yapmaya lisede öğretmeninin kabiliyetini keşfetmesiyle başladığını söyledi.

Gökçen, 2015 yılında UNESCO projesiyle "Yaşayan İnsan Efsanesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını aldığını anımsatarak, bu ünvanın teknik bir bilgi almadan kendi beceresiyle bir iş yapanlara verildiğini belirtti.

Ahşabın üzerini yakma sanatının Mardin'in eski sanatlarından biri olduğunu dile getiren Gökçen, yaptığı sanatın literatürdeki isminin dağlama olduğunu kaydetti.

Gökçen, şöyle konuştu:

"Dağlama ahşabın üzerine yakma tekniğidir. Dağlama iz bırakma anlamında kullanılır. Ben iz bırakarak resim yapıyorum. Yakmadaki tekniğim ile ahşabın üzerinde iz bırakıyorum."

Bir çizimin 3 gününü aldığını kaydeden Gökçen, çocukları küçük yaştan sanatla birleştirmenin sanatın önünün açılmasına katkı sağlayacağını anlattı.

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