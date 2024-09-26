Sivas'ın ilk itfaiye şehidi Hüseyin Demir'in mezarı yenilendi

Belediye Başkanı Uzun, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla 1978 yılında Sivas Hükümet Konağı yangınında şehit olan itfaiye eri Hüseyin Demir'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

İtfaiyecilik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Uzun, "Kendi hayatından önce hiç tanımadığı insanların can ve mal güvenliğini düşünen kahraman itfaiyecilerimizi fedakarlık ve cesaretlerinden ötürü kutluyorum." dedi.

Uzun, şehit itfaiyecileri ve onların ailelerini onurlandırmak adına bu tür bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Şehidimiz Hüseyin Demir dışında görevi başındayken şehit olan 120 itfaiye eri olduğunu öğrendim. Hem şehitlerimizin adını yaşatmak hem de geride kalan ailelerini onurlandırmak adına 'Şehit Panosu' hazırladık. Sivas'ta hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarımızın diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Unutmayalım ki onların hepsi birer kahramandır. Hepsi birer sembol isimdir. Biz kahramanlarımızı asla unutmayacak ve onların adını yaşatmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanı Uzun, Hüseyin Demir'in adını, ailesinin yaşadığı sokağa da vereceklerini sözlerine ekledi.