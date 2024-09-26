Erzincan’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cemal A’nın kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde aynı yönde seyreden Selim U. idaresindeki kamyona yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon refüjü aşarak karşı şeride geçip yol dışına devrildi.
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile A.A. ve M.D. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.