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Güncel
AA 26.09.2024 00:42

Erzincan’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Erzincan’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Cemal A’nın kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde aynı yönde seyreden Selim U. idaresindeki kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon refüjü aşarak karşı şeride geçip yol dışına devrildi.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile A.A. ve M.D. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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