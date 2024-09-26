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Güncel
AA 26.09.2024 00:34

Bursa'da havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen 9 kişi, adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hacivat, Esenevler tarafında 15-20 dakika boyunca ağır silah sesleri" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler P.A, E.P, S.P, Ç.P, S.P, F.P, S.Y, Ş.P. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada, bir tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 5 şarjör, 5 kartuş, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında S.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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