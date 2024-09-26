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Güncel
AA 26.09.2024 10:43

Burdur Valiliğine atanan Tülay Baydar Bilgihan göreve başladı

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevinden Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, göreve başladı.

Burdur Valiliğine atanan Tülay Baydar Bilgihan göreve başladı

Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Bilgihan'a Yörük kıyafeti giyen iki öğrenci çiçek verdi.

Tören mangasını selamlayan Bilgihan, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve amirleriyle tanıştıktan sonra göreve başlama defterini imzaladı.

Vali Bilgihan, kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarını arz etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Bilgihan, Teke Yöresi'nin kadim ve güzel şehrine hizmet edecek olmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bilgihan, görevde bulunacağı sürede şehrin ortak paydasında iyi bir uyum, koordinasyon ve işbirliği içinde önemli ve güzel işlere imza atmanın gayreti içinde olacağını ifade etti.

Görev ve sorumluluk bilinciyle zaman mefhumu gözetmeksizin hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı olacağını belirten Bilgihan, "'Şehrimiz önceliğimizdir.' diyerek, Burdur'a, hizmet etme duygu ve anlayışı ile hareket edeceğiz." dedi.

Bilgihan, devletin desteğine ve şefkatine ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi her bir vatandaşla daha çok bir araya geleceğini vurgulayarak, "İlimizi Türkiye Yüzyılı'na yaraşır marka bir şehir yapabilmek amacıyla başta güvenlik ve asayişin sağlanmasından eğitimin güçlendirilmesine, kırsal kalkınmadan sosyal yardım ve desteğe, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetlerinden turizme, çevrenin ve doğanın korunmasından sürdürülebilir kalkınma ve ulaşım altyapılarına kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak projelerin yürütülmesinde ve yeni projelerin uygulamaya geçirilmesinde yoğun bir çaba içinde olacağız." diye konuştu.

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