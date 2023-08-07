Bitlis'in kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Kentte 4 gün sürecek etkinlikler, 100. Yıl Atatürk İlkokulu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Emniyet Müdürü Celal Özcan ve protokol üyeleri, açılan stantları gezdi.

Vali Çağatay, programda yaptığı konuşmada, huzurlu Bitlis buluşmalarında yine bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bitlis'in bölgedeki diğer iller gibi kötü dönemleri geride bıraktığını belirten Çağatay, "Artık huzurla anılıyoruz. Kısa vadede dere üstü projesinin bitmesiyle büyük bir atılım gerçekleştireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay, "Bitlis'te Allah'a hamdolsun tarih yazıyoruz, yeniliklere imza atıyoruz. Bitlis'in geçmişten gelen kronik bütün yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Büyük Bitlis buluşmalarını geleneksel hale getirdik. 4 gün boyunca bu alanda konserler ve yemek yarışmaları yapılacak ve çocuklar için de etkinlikler olacak." diye konuştu.

Tanğlay, konuşmasından sonra tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a plaket vererek yeni görev yerinde başarı diledi.