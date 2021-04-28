Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bir gün kala otogarda tam kapanma yoğunluğu artıyor
[Fotoğraf: DHA]
Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk akşam saatlerinde daha da arttı.
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.
Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor.
Akşam saatlerinde otogardaki yoğunluk daha da arttı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarında bilet sıkıntısı da yaşanıyor.
Memleketine gitmek isteyen Mustafa Eren "Bilet satışlarının hepsi durdurulmuş. Sırada bekliyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir boşluk olursa gideceğiz" dedi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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