Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde lastik deposu olarak kullanılan üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iki binaya sirayet etmemesi için çalışmalarını sürüyor.
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