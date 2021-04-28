Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu.
Mecidiye köyündeki İtalyan Koyu açıklarında görüntülenen 3 yunus, zaman zaman deniz yüzeyine çıktı.
Yunusları seyredenler bu görsel şölene eşlik etti.
Bir süre koyun açıklarında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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