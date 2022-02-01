Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'ne afete müdahale kapasitesini artıracak ve UMKE personelinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak tam donanımlı acil müdahale aracı tahsis edildi.

Bu araç acil servis kapasitesinde

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan afet ve acil durum hazırlık çalışması kapsamında tahsis edilen araçta, herhangi bir afet ve acil durumda çok kısa sürede acil sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlamaya yönelik olarak şişirilebilir çadır, küçük cerrahi setler, aspiratör, EKG, monitör, nebulizatör, cerrahi lamba, tekerlekli sandalye, masa, matkap, jeneratör, EKG masası, monitör masası, çay makinası bulunuyor.

UMKE acil müdahale aracı, herhangi bir afet durumunda il ve bölgede çok kısa sürede acil servisi oluşturacak ekipmanı içerisinde barındırıyor.