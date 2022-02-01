Bir süredir finansal sorunlar nedeniyle inşaatına ara verilen Kütahya Şehir Hastanesi'nin yapımında harekete geçildi.

Yetkililer, inşaatta bugün itibariyle 90 işçinin çalışmalarına başladığını ve bu sayının mevsim koşullarıyla birlikte her geçen gün daha artacağını belirtti.

Şantiyede 90 işçi ile birlikte çalışan sayısı 230'a yükseldi.

Aralık ayında hizmet vermeye başlayacak

Fizyoterapi bölümü dahil 610 yatak kapasiteli Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'u tek kişilik, 136'sı ise çift kişilik olarak dizayn edilecek.

Hastane tamamlandığında 15 ameliyathane, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.

Şehir Hastanesinde her branştan 152 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 poliklinik hizmet verecek.

Hastanenin 2022'nin aralık ayında hizmete sunulması hedefleniyor.