Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ilçeye getirildiği öğrenilen gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirdi.

Susanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de 3 bin 600 makaron ve 90 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak ürünlerle ilgili A.V.K. ve B.F'ye idari para cezası verildi.