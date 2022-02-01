Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak elektronik sigara ve içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ilçeye getirildiği öğrenilen gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirdi.
Susanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de 3 bin 600 makaron ve 90 paket kaçak sigara bulundu.
Kaçak ürünlerle ilgili A.V.K. ve B.F'ye idari para cezası verildi.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Makaron Mersin
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