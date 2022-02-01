Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da beklenen sağanak yağışlar bu akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.

Yağışın bu akşam başlayıp perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan ilin yüksek kesimleri başta olmak üzere yağışlardan kaynaklanacak aksamalara, sel ve su baskınına, kar yağışlarının görüldüğü bölgelerde ise buzlanma, don olayı ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.