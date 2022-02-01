Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 2017 yılında açılmıştı.

Son günlerde yaşanan soğuk hava, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle tavandaki alçı plakalar tek tek çökmeye başladı.

Rüzgarın saatte 16 kilometre seyrettiği kentteki terminalde bugün de koca bir plaka büyük gürültü ile yere düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Kimse zarar görmedi

Yere düşen alçı plaka şans eseri kimseye isabet etmedi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, otogar esnafı ve yolcular, otogarın çok soğuk olduğunu belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.