Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılkı atlarına yem ulaştırılırdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya ve Sivas sınırında bulunan Yamadağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yılkı atlarına yem ulaştırıldı.
Malatya ve Sivas sınırında bulunan ve kış aylarının çok sert geçtiği Yamadağı eteklerine inen yılkı atları drone ile görüntülendi.
Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından atlar için doğaya yem bırakıldı.
Onlarca yılkı atlarının tek sıra halindeki dizilişi ortaya seyirlik görüntüler çıkarttı.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Malatya
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