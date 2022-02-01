Malatya ve Sivas sınırında bulunan ve kış aylarının çok sert geçtiği Yamadağı eteklerine inen yılkı atları drone ile görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından atlar için doğaya yem bırakıldı.

Onlarca yılkı atlarının tek sıra halindeki dizilişi ortaya seyirlik görüntüler çıkarttı.