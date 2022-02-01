Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hasta almaya giden bir ambulans, cenaze aracı ve özel araçlar olmak üzere yaklaşık 27 araç kara saplandı.

Otomobillerinde mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.