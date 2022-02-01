Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ambulans ve cenaze aracı kara saplandı
[Fotoğraf: DHA]
Yozgat'ta ambulans, cenaze aracının da içinde olduğu yaklaşık 27 araç kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.
Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hasta almaya giden bir ambulans, cenaze aracı ve özel araçlar olmak üzere yaklaşık 27 araç kara saplandı.
Otomobillerinde mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler: Ambulans Buzlanma Kar Yağışı Yozgat
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