TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

2022 Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarıyla birlikte değer kaybederken, gelecek hafta gözler açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi.

Şahinleşen Fed'in küresel pay piyasalarında oluşturduğu satış baskısı Borsa İstanbul'da da etkili olurken, yoğunlaşacak bilanço dönemi hisse bazlı oynaklıkları beraberinde getirebilir.

Öte yandan, haftaya açıklanacak TÜFE verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,39 azalışla 1.983,18 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 0,41 artarak haftayı 13,5160'tan kapattı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.010 puanın direnç, 1.970 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi dış ticaret dengesi, salı imalat sanayi PMI, perşembe TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.