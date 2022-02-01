Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri gizli yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı oldukları düşünülen askeri personele operasyon düzenlendi.

Örgütle ilişkisi bulunduğu düşünülen 9 askeri personel ve öğrenci ile birlikte 2 avukat, 1 ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

21 adrese operasyon yapıldı

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 07.00 itibarı ile Balıkesir merkezli, Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak'ta 21 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı.