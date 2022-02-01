Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari taksi lokantanın cam kapısından içeri girdi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen ticari taksi, bir iş yerinin cam kapısından içeri girdi.
Ankara'da B.D. idaresindeki ticari taksi, Atatürk ile Hükümet caddelerinin kesiştiği noktadaki lokantaya, cam kapıyı kırarak girdi.
Alkollü olduğu iddia edilen ve hafif yaralanan B.D, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle lokanta, iş yerinin içindeki 2 motosiklet ve taksi zarar gördü.
Etiketler: Ankara Taksi Trafik Kazası
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