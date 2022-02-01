Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de heyelan
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle taşıt yolu trafiğe kapatıldı.
İl genelinde etkili olan kar yağışı doğal afetlere zemin hazırlıyor.
Kapuzbaşı Şelalesi yol güzergahında bulunan Değirmenocağı mevkiinde yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.
Yola devrilen kayalar nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılırken, Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yolu açmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Buzlanma Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Heyelan Kar Yağışı Kayseri
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