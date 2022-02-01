Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te evinde terör örgütü PKK'ya ilişkin görseller ele geçirilen DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlar sonrası evinde terör örgütü PKK'ya ait görseller bulunan tutuksuz sanık Usame H., 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatı ile katıldı.
Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı terör örgütü DEAŞ'a ilişkin görseller ele geçirilen sanığın örgüt üyeleriyle haberleştiğini, adresinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: DEAŞ Gaziantep PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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