Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişine açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de yoğun kar yağışının ardından TIR geçişine kapatılan Erzincan yolu, zincir takma şartıyla ulaşıma açıldı.
Tunceli Valiliği tarafından, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tır geçişine kapatılan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, bu saat itibariyle kontrollü olarak zincirli TIR'ların geçişine açıldı.
Etiketler: Buzlanma Erzincan Kar Yağışı Tunceli Yağış
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