Tunceli Valiliği tarafından, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tır geçişine kapatılan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, bu saat itibariyle kontrollü olarak zincirli TIR'ların geçişine açıldı.