Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak avcılara para cezası
[Fotoğraf: AA]
Muş’ta usulsüz av yapan 6 kişiye toplamda 14 bin lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve usulsüz av yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında usulsüz av yapan 6 kişi tespit edildi.
Ruhsatsız 3 tüfeğe el konulurken, 6 kişiye ise 14 bin lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Muş
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