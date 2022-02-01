Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 teneke zeytinyağı çaldılar
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis Demirciler Mahallesi'nde yaşayan M.F.Ç. ve E.Ç, evlerinden 2 hoparlör, 2 kazan, 2 leğen, 7 teneke zeytinyağı ve 1 bidon zeytinyağının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu H.A, M.D. ve M.Ü'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından M.Ü. serbest bırakıldı, H.A, M.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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