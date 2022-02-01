Kilis Demirciler Mahallesi'nde yaşayan M.F.Ç. ve E.Ç, evlerinden 2 hoparlör, 2 kazan, 2 leğen, 7 teneke zeytinyağı ve 1 bidon zeytinyağının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu H.A, M.D. ve M.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından M.Ü. serbest bırakıldı, H.A, M.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.