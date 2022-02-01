Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 24'ü Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 13'ü ise bindikleri lastik botun arıza yapması nedeniyle denizde sürüklenen 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 28-29 Ocak'ta Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 24 kaçak göçmeni kurtardı.
Botun motoru bozulunca yardım istediler
Öte yandan, 31 Ocak günü de Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını alan ekipler bölgeye ulaştı.
Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 13 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan toplam 37 kaçak, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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