Gaziantep'te hayvan kayıt sistemine kayıtlı küçükbaş, büyükbaş, kedi ve köpeğin hastalıklara karşı ücretsiz aşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Aşı uygulamasının tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması için Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında da imzalar atıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Pakdemirli, Gaziantep'in hayvancılıkta önemli bir üretim ve ticaret üssü olduğunu kaydederek, “2021 yılında Gaziantep'ten, 163 bin küçükbaş hayvan Orta Doğu'ya ihraç edildi. Bu sayıyı daha da artırmak ve eskiden Orta Doğu'nun canlı hayvan ihraç merkezi olan Gaziantep'i yine aynı özelliğine kavuşturmak için hayvancılık sektörünü desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

“75 milyon aşılama yaptık”

Bakan Pakdemirli, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalıklarının toplum sağlığını ciddi olarak tehdit ettiğini belirtti.

Zoonoz hastalıklarla mücadelede en önemli argümanın aşı ve aşılama olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Bakanlık olarak, sadece kamu hizmeti sunan veteriner hekimler vasıtasıyla geçen yıl 9 farklı hastalık grubunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik 75 milyon aşılama yaptık.” dedi.

Taşra teşkilatında çalışan veteriner hekimleri “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı” kapsamında, ülkenin en ücra köyündeki hayvanların sağlığını korumak için her türlü zor coğrafi şartlara rağmen, yıllardır çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.

Söz konusu program ile şap, sığır brusellozu, koyun keçi brusellozu, şarbon, koyun keçi çiçek, koyun keçi vebası, mavidil, kuduz ve sığırların nodüler ekzantemi hastalılarına karşı koruma amaçlı yoğun bir şekilde aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hayvan Takip Sistemi işleri kolaylaştıracak

Geçen senenin sonlarında Bakan Pakdemirli’nin fikir babası olduğu yerli ve milli “Elektronik Küpe Hayvan Takip Sistemi”nin lansmanı da yapıldı.

Pakdemirli, Türk mühendislerinin eseri olan bu sistem sayesinde, hayvanların takip edilmesinden sanal karantinaya kadar hayvanları her açıdan kontrol etme imkanı olacak.

“Ülke hayvancılığına önemli katkı sağlayacak”

Bakan Pakdemirli, protokol kapsamında şap ve koyun, keçi çiçek aşılarının bedeli ile diğer tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları için maliyeti yaklaşık 2 milyon 810 lira değerinde olan gerekli malzemelerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirtti.

Gaziantep ilinde, 2022 yılı boyunca Bakanlığın TÜRKVET Kayıt Sistemine kayıtlı olan yaklaşık 194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ile yaklaşık 5 bin kedi ve köpek aşılama kapsamına alınacak.

Protokol çerçevesinde Bakanlıkça, büyükbaş hayvanlara Brusella (S-19), Nodüler Eksantem (LSD), küçükbaş hayvanlara Brusella (REV-1) ve Koyun Keçi Vebası (PPR) aşıları ücretsiz temin edilecek.

Uygulamalar il ve ilçe müdürlüklerinde görevli, yaklaşık 120 veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerince yapılacak.

Aşılamadan doğacak anaflaktik şok sonucu ölüm ve atakların tazminatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenecek.

Pakdemirli, her 2 protokolün de ülke hayvancılığına önemli katkılar sunacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“Tüm ülkeye yaymak istiyoruz”

Pakdemirli, bu uygulamayı sadece Gaziantep özelinde değil, tüm ülke sathına yaymak istediklerini belirtti.

Bunun için TBB ile de “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı” kapsamında “Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü” imzalandı.

TBB'ye ülke çapında talep eden tüm belediyelere sorumluluk sahalarında, hayvan sağlığı çalışmalarına katkı sağlama imkanı verildi.



