Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala'da birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski yarbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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