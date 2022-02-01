Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bavulda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde bavul içine gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.
Dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, bavulda gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler araçtaki H.İ.E. ve N.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Siirt Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:50
- 16:43
- 16:48
- 16:41
- 16:32
Sıradaki Haber
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz