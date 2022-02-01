Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'de sis etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Niğde'de soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kenti etkisi altına alan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.
Niğde'de gece saatlerinde oluşan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Geceden itibaren bastıran olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler zor anlar yaşadı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
Etiketler: Niğde
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