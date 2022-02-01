Ardahan-Çıldır karayolunda sabah saatlerinde etkili olan kar ve şiddetli tipi etkisini artırarak devam ediyor.

Ekipler ise bölgede ulaşım aksamaları yaşanmaması için yolları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.