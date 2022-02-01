Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da ulaşıma tipi engeli
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ardahan-Çıldır karayolunda sabah saatlerinde etkili olan kar ve şiddetli tipi etkisini artırarak devam ediyor.
Ekipler ise bölgede ulaşım aksamaları yaşanmaması için yolları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.
Etiketler: Ardahan Buzlanma Kar Yağışı Ulaşım
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