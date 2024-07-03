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Güncel
AA 03.07.2024 09:33

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de kurt sürüsü, yaban keçisi ve domuzları fotokapanla kaydedildi.

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Farklı mevsimlerde kurt sürüsü, yaban keçisi ile domuzlar ve keklik doğal ortamlarında fotokapanla görüntülendi.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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