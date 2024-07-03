Kırşehir'de yüzlerce kişi dev ekrandan Avusturya-Türkiye maçını izledi

Kırşehir'in merkezi noktalarından biri olan Cacabey Meydanı, futbolseverlerle dolup taştı.



A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile oynadığı çeyrek final maçı için dev bir ekran kuruldu ve yüzlerce kişi bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için meydanda toplandı. Maç öncesinde başlayan coşku, maç boyunca sürdü. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Tezahüratlar ve alkışlar eksik olmazken, her gol anında meydan adeta yerinden oynadı.



Milli maç için Cacabey Meydanı'nda unutulmaz anlara sahne oldu. Maç sonunda vatandaşlar, meydandan mutlu ve heyecanlı bir şekilde ayrıldı.