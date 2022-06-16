Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezi önünde resim sergisi açıldı, jandarma köpek timleri gösteri yaptı, tanıtım standı açıldı.

Stantta, Jandarma Komutanlığı personeli tarafından vatandaşlara faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının birimlerince kullanılan silah ve teçhizatlar da sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı kışlasında düzenlenen törene ise Vali Yardımcısı Fatih Kaya, 49. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Nejdet Durak ile İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat katıldı.

Etkinlikler kapsamında merkez Ulu Cami önünde vatandaşlara, "Jandarma benim için güven demek" yazılı tişört dağıtıldı.