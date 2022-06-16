Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da aranan 9 şahıs polisten kaçamadı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında araması bulunan 9 şahıs polis tarafından yakalandı.
Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında araması bulunan 9 şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 2 dosyadan 16 yıl 4 ay cezası olan V.Ş ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 14 yıl cezası olan E.Ç ile birlikte toplam 9 şahıs yakalandı.
Aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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