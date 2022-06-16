Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir kamyonette 19 bin 550 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kiraz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 19 bin 550 içi dolu makaron bulundu.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğancılar Mahallesi'ndeki Kurudere mevkisinde bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada 2 kutu içerisinde 19 bin 550 satışa hazır içi dolu makaron ele geçirildi.
Kamyonette bulunan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Jandarma Genel Komutanlığı
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