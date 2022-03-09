Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES’i tanıttı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kadınlara karanfil verip KADES uygulamasını tanıttı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kadınlara karanfil verip KADES uygulamasını tanıttı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirdi.
İl genelindeki kadınların gününü kutlayan personel, yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın vatandaşlara ve ilçelerdeki okullarda görev yapan kadın öğretmenlere karanfil verdi.
Kutlama esnasında vatandaşlara ayrıca Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendiren jandarma personeli, broşür dağıttı.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı KADES
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