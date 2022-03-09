Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polis, kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "evden hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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