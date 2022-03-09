Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da torbacı operasyonu
Giresun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giresun'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y'yi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:45
- 12:43
- 12:38
- 12:26
- 12:36
Sıradaki Haber
Bitlis’te 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz