Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor.
Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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