Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen 2022 Yılı Kastamonu Tanıtma Faaliyetleri, Gastronomi Eylem Planı kapsamında, KUZKA koordinasyonunda Kastamonu’ya gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı üyeleri, şehrin yöresel lezzetlerini inceledi.

İlk olarak Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan çekme helvanın yapıldığı imalat haneyi ziyaret eden TÜRSAB heyeti, daha sonra Kastamonu Pastırması, Tiridi ve Banduması’nın yapılışına eşlik etti.

Nasrullah Meydanı’nda kısa bir gezinti de gerçekleştiren heyet, Nasrullah Kadı Camisi’nin şadırvanından su içti.

[Fotoğraf: İHA]

“Kastamonu Pastırması, Türkiye’de bir mumara”

Pastırma üreticisini ziyaret eden TÜRSAB heyeti başkanı, Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, aslen Kayserili olduğunu fakat Kastamonu’nun pastırmada Türkiye’de bir numara olduğunu söyledi.

Başkan Kartın, “Kastamonu pastırmasının tadı çok güzel. Benim Kastamonu’ya ilk gelişim değil. Daha önce de gelmiştim. Türkiye çapında Kastamonu pastırmasına bir numara derler. Ben de buna katılırım. Kayseri’nin de tabii ki güzel pastırmaları var ama ben, Kastamonu’ya pastırma almaya gelirim” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Kastamonu’yu dünya çapında tanınır kılacağız”

Kartın, “Kastamonu’ya gastronomi kültürünün turizme kazandırılması amacıyla gelmiş bulunuyoruz. Bütün illerimiz aslında her biri birbirinden kıymetli gastronomi şehirleridir. 81 ilimizin her birinde hem tarihi hem modern versiyonlu uygulamalarla birlikte turistlere satabileceğimiz birbirinden kıymetli değerler var.

Kastamonu’muz doğal güzelliğinin yanında, doğasının insanlara sunduğu harika coğrafya ile gastronomi olarak gayet kapasiteli bir kent. Hedefimiz bu kenti kısa zamanda önce Türkiye, daha sonra da dünya çapında tanınır kılmaktır" dedi.

Şehirle ilgili eksiklikleri düzelteceklerini belirten Kartın sözlerine şöyle devam etti:

"Kastamonu’nun Türkiye’nin diğer kentleri gibi, UNESCO Gastronomi Yenilikçi Şehirler Ağı’na da katılmasını isteriz ama TÜRSAB olarak biz, kendi grubumuzu kuruyoruz. Kendi Gastronomi Kentleri Ağımızı üreteceğiz. Bu ağ ile gastronomi konusunda kendi yatırımları olan kentlerle bir araya gelip pazarlamasını kolaylaştıracağız. Kısa zamanda iç pazarda, orta vadede dünya çapında popülerleşir ve bu işlerden hepimiz kazanırız. Kastamonu gastronomi konusunda Türkiye’nin bilinmeyen değerli incilerinden bir tanesidir. Eğer buraya gelmediyseniz veya buranın lezzetlerini tatmadıysanız büyük hata yapmışsınız. Burada hem sağlıklı hem sürdürülebilir bir turizm yapılıyor. Biz bunu dünyaya anlatacağız. Burayı görmeyen turistlerin de muhakkak görmesini tavsiye ediyorum.”