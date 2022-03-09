Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
Tunceli'nin Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tunceli'de olumsuz hava şartları günlük yaşamı zorlaştırıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı Tunceli
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