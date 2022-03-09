Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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