Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl’de eğitime kar engeli
Bingöl’de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayıldı.
Bingöl'de yoğun kar yağışı devam ediyor.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Bingöl Eğitim Kamu Personel Kar Yağışı
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