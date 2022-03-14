Bingöl'de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildi.

Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.