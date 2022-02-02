Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çuvalla uyuşturucu taşıyan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde, çuvalla 9 kilo 982 gram esrar taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar Yol Kontrol Noktası yakınlarında elinde çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi.
Kaçma girişiminde bulunurken yakalanan şüphelinin çuvalında 9 kilo 982 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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