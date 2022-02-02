Aksaray’da yoğun kar yağışı ve sonrasında yaşanan soğuk hava nedeniyle doğadaki canlılar yiyecek bulmakta zorlandı.

Kentte kar yağışının hemen ardından başlayan karla mücadele çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de boş durmadı.

Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan karla mücadeleye destek verirken diğer yandan da doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayarak doğaya yem ve mama bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, özellikle kar yağışının etkisini devam ettirdiği süre boyunca mama kaplarına sürekli yem ve mama takviyesi yaptılar. Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ise şehrin muhtelif park ve açık alanlarında bulunan ağaçların dallarına yüzlerce elma takarak kuşların beslenmesine yardımcı oldular.