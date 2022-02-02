İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne, çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışacağını bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, Gürcistan'a çıkış yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen B.B. ile E.B'nin kullandığı TIR'larda arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen E.B. yönetimindeki TIR'ın dorsesine saklanmış A.H.M, Y.M, A.Ö, M.Ö. ile A.Y. yakalandı.

B.B. idaresindeki TIR'da ise zanlılara ait valiz ve eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler ile TIR sürücülerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.