Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında O.Y ve F.G.'nin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 8,67 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ayrıca K.P., İ.C., B.G., O.B., M.G. ve K.E. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirdi.

Adli işlem yapılan şahıslardan 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.