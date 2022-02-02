Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurtların saldırısına uğrayan keçiler tedavi edildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te Tillo'nun Hatrant köyüne bağlı Kurşunlu mezrasında önceki günlerde kurtların saldırısı sonucu yaralanan keçiler, Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi.
Siirt'in Kurşunlu mezrasında besici Kasım Gezen’e ait sürüye kurt saldırdı. 4 keçi telef olurken, 10 keçi yaralandı.
Gezen, yaralı keçilerinin tedavisi için Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yardım talep etti.
Talep üzerine bölgeye veteriner hekim gönderildi. Yaralı keçiler, veteriner hekimlerce tedavi edildi.
Besici Gezen, hayvanların tedavisinde destek olan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve veteriner hekimlere teşekkür etti.
Etiketler: Siirt
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