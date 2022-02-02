Siirt'in Kurşunlu mezrasında besici Kasım Gezen’e ait sürüye kurt saldırdı. 4 keçi telef olurken, 10 keçi yaralandı.

Gezen, yaralı keçilerinin tedavisi için Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yardım talep etti.

Talep üzerine bölgeye veteriner hekim gönderildi. Yaralı keçiler, veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Besici Gezen, hayvanların tedavisinde destek olan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve veteriner hekimlere teşekkür etti.