Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde’de ekmeğe zam
[Fotoğraf: AA]
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yaptı. Gramajı artırılan ve 2 liraya satılan ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu.
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.
Zamlı tarifede 220 gram ekmek 2 lira 50 kuruş oldu. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın bugün başladığını ifade etti.
Başkan Yenel, "200 gram ekmeği 2 TL’ye satıyorduk. Ancak maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gramı da yükselterek 220 gram ekmeği bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız" dedi.
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