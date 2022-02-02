Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

Zamlı tarifede 220 gram ekmek 2 lira 50 kuruş oldu. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın bugün başladığını ifade etti.

Başkan Yenel, "200 gram ekmeği 2 TL’ye satıyorduk. Ancak maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gramı da yükselterek 220 gram ekmeği bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız" dedi.